Muralha da Fortaleza de Valença sofreu derrocada

A muralha da Fortaleza de Valença sofreu nova derrocada no domingo à tarde. A zona foi delimitada para prevenir que as pessoas se aproximem do local que apresenta ainda algumas fissuras.

e o local vai ser visitado na segunda-feira pela ministra da Coesão e por técnicos da Direção Geral de Cultura do norte, disse o presidente da Câmara.

"Houve mais uma derrocada na continuidade da [parte] que já tinha caído [durante a manhã de domingo]", relatou o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, em declarações à Lusa, salientando ser "bastante grande" o troço da muralha afetado.

O responsável da Proteção Civil local, Eduardo Afonso, já tinha referido existir "mais uma frente em risco".

A zona foi delimitada para prevenir que as pessoas se aproximem do local que apresenta ainda algumas fissuras, segundo referiu o autarca.

José Manuel Carpinteira adiantou ainda que técnicos da Direção Geral de Cultura do norte vão deslocar-se ao local para avaliar a situação, numa visita em que estará também presente a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o diretor regional de Cultura do norte.

A parte da fortaleza que caiu fica na zona da Coroada, junto ao parque de estacionamento do município de Valença, no distrito de Viana do Castelo.