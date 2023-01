O Presidente da República manifestou, desde logo, intenção de deslocar-se esta semana a Roma para marcar presença no funeral do Papa emérito. Mas, segundo apurou a Rádio Renascença, se o fizer, será a título pessoal, de acordo com informação do Vaticano.

Apenas os chefes de Estado de Itália e da Alemanha têm, neste momento, presença confirmada, adianta a Renascença, acrescentando que as outras “delegações que desejarem marcar presença no funeral de Bento XVI ‘virão a título pessoal’".

Foi a partir de Brasília, para onde se deslocou para marcar presença na tomada de posse de Lula da Silva, que o Presidente Marcelo admitiu aos jornalistas que tencionava ir ao funeral do Papa emérito Bento XVI na próxima quinta-feira, dia 5.

“Vou e venho no mesmo dia”, disse Marcelo, no sábado, dia em que morreu Bento XVI aos 95 anos.

Saliente-se, porém, que a Presidência da República ainda não confirmou oficialmente a ida do chefe de Estado ao Vaticano.