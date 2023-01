Sistema de comunicação do INEM já está a "funcionar em pleno"

O sistema de comunicações dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), utilizado pelo INEM, já está a “funcionar em pleno”. Em comunicado, o instituto garante que “foram integralmente respostas as comunicações móveis” e o “sistema de dados”.

