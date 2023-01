Tempos de espera para consultas aumentam e têm tendência para piorar

Os hospitais realizaram mais consultas no ano passado do que em 2021. Mais de 3 milhões de pessoas foram atendidas em primeiras consultas mas há quem ainda tenha de esperar mais do que o tempo máximo de resposta garantido de 5 meses para ser visto por um médico.

O problema não é de agora e todos os anos se repete: utentes com consultas adiadas que ficam meses à espera para serem atendidos.

No ano passado até novembro, os hospitais realizaram um total de 11,8 milhões de consultas, mais de 3 milhões foram primeiras consultas.

Valores do portal da transparência do serviço nacional de saúde que revelam um aumento face ao mesmo período do ano passado

Há casos em que a espera para serem vistos por um médico no sistema público de saúde ultrapassa o tempo máximo de resposta garantido

que é de 5 meses. O sindicato adianta que a resposta para garantir os cuidados de saúde primários não é suficiente.

Em Portugal há 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de família e este número pode vir a aumentar. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, há 900 clínicos de medicina geral e familiar que estão em condições de se reformar.