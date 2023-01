Governo cria grupo de trabalho para decidir localização do Hospital do Oeste

O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para realizar uma análise técnica com vista à decisão sobre a localização do futuro Hospital do Oeste. Os elementos deverão promover uma análise complementar e multidisciplinar da informação e dos dados existentes

“O Grupo de Trabalho será composto por Ana Jorge, médica pediatra, que coordenará, por Marta Ferreira, em representação do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, e por Rita Moreira, em representação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS). Integram ainda o Grupo de Trabalho, Sofia Coutinho, em representação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Laura Silveira, em representação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Hélder de Almeida, em representação da Centro Hospitalar do Oeste (CHO), e Paulo Simões, em representação da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM)”, lê-se num comunicado deixado pelo gabinete do ministro da Saúde.