"Pedro Nuno Santos foi posto a ministro só para ser morto"

Daniel Oliveira defende que Pedro Nuno Santos nunca deveria ter entrado no "governo mais à direita que o PS já teve”, sobretudo porque o objetivo do primeiro-ministro era liquidá-lo politicamente. A opinião do comentador foi transmitida no programa Sem Moderação, da SIC Notícias, com José Eduardo Martins, Francisco Mendes da Silva e Pedro Delgado Alves.