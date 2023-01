No segundo dia de greve parcial, os professores continuam o protesto. Dezenas de docentes manifestaram-se na manhã desta quarta-feira em Vila Nova de Gaia.

Quem se manifesta, não concordam com as alterações ao modelo de recrutamento e seleção. Esta é a principal reivindicação, mas existem outras relacionadas com o fim das cotas para alcançar o topo de carreira, a contagem do tempo de serviço, a aposentação e as condições de trabalho dos professores.