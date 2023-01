Agentes da PSP de Queluz ajudam a salvar bebé com convulsões

Os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Queluz ajudou no salvamento de uma bebé que estava em convulsões. A história foi partilhada nas redes sociais.

No passado dia 28 de dezembro, a mãe entrou na esquadra com a bebé “em convulsão febril” levando os agentes a prestar auxílio.

“De imediato, os polícias que se encontravam de serviço naquele departamento policial prestaram o auxílio necessário para a estabilização do estado de saúde da bebé, ao mesmo tempo que solicitaram via 112, a comparência dos meios médicos no local”, pode ler-se na publicação de Facebook.