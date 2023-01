Funcionária do aeroporto usava dados dos cartões de débito de passageiros para compras na internet

Uma funcionária do Aeroporto de Lisboa foi detida por burla informática. A suspeita foi apanhada a fotografar cartões de débito dos passageiros para depois os usar em compras na internet.

Várias viagens em veículos TVDE e mais de 50 produtos de cosmética foram o que uma funcionária do aeroporto comprou com dinheiro dos passageiros.

A mulher, de 22 anos, foi apanhada em flagrante a tirar fotografias aos dados dos cartões de débito que as pessoas lhe entregavam no momento do embarque e usava-os para depois fazer compras online. Uma das vítimas foi burlada em mais de 1.400 euros.

Foi-lhe apreendido o cartão de funcionária que possuía desde outubro de 2022.

A suspeita também foi constituída arguida com termo de identidade e residência e aguarda julgamento.