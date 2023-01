Homem de 62 anos morre em colisão na A27 em Ponte de Lima

Um homem de 62 anos morreu hoje na sequência da colisão de um veículo ligeiro com o motociclo que conduzia, na autoestrada 27 (A27), em Estorãos, Ponte de Lima, informou fonte da proteção civil.

Segundo aquela fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 07:25 no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo.

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, INEM e GNR.