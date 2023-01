Incêndio num prédio em Lisboa causa 18 feridos

Um incêndio num prédio de 10 andares na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Lisboa, causou esta quinta-feira 18 feridos, seis dos quais em estado grave.

Das 18 pessoas que ficaram feridas, muitas deveu-se à inalação de fumos, e as seis que ficaram em estado grave foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

A vítimas em estado grave ficaram presas no elevador quando tentavam abandonar o edifício e, por isso, demoraram mais tempo a ser retiradas. As restantes foram resgatadas pelas janelas do prédio.

Em declarações à SIC, o comandante António Antunes, do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, explicou que o incêndio começou no rés do chão, através da corrente de eletricidade e percorreu o edifício todo até à cobertura.