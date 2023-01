Com 53% dos votos, a palavra “guerra” foi escolhida como a “Palavra do Ano de 2022”, anunciou, esta quinta-feira, a Porto Editora.

Em segundo lugar ficou a palavra “inflação” com apenas 18,8%. “Urgências” conquistaram o terceiro lugar com 6,6% dos votos. Seguem-se as palavras “rainha”, “energia”, “seca”, “abusos”, “ciberataque”, “nuclear” e “juros”.

Num ano marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que já provocou um número muito grande de mortes e refugiados, “guerra” ganhou o título de “Palavra do Ano” de 2022, iniciativa promovida pela Porto Editora, desde 2009.

Em 2021, “vacina” foi eleita a “Palavra do Ano”.