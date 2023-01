Jornal Expresso comemora 50 anos com edição especial

Esta semana, o jornal Expresso chega às bancas na quinta-feira. Uma edição especial que marca os 50 anos do semanário mais vendido em Portugal.

Na sexta-feira, dia do aniversário, decorre a Grande Conferência Expresso na Fundação Champalimaud, em Lisboa, com a presença de várias figuras da atualidade nacional como a ministra Mariana Vieira da Silva, Dino d'Santiago e Ricardo Araújo Pereira.

A sessão de encerramento conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão.