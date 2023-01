Jovem de 19 anos morre arrastado por agueiro na Costa da Caparica

Em comunicado, a AMN explica que o alerta foi recebido pelas 18:20, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a dificuldade de três pessoas na água, na praia do Dragão Vermelho, tendo sido ativados de imediato elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e da Estação Salva-vidas de Lisboa, bem como do INEM e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Um jovem de nacionalidade inglesa morreu esta quarta-feira à tarde na praia do Dragão Vermelho, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, depois de ter sido arrastado por um agueiro, indicou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

À chegada ao local, acrescenta a AMN, os elementos da Polícia Marítima constataram que duas das três pessoas tinham conseguido sair da água pelos próprios meios, tendo sido assistidas no local pelos elementos do INEM.

As buscas pela terceira pessoa foram iniciadas pelos elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, da Estação Salva-vidas de Lisboa, da aeronave da Força Aérea Portuguesa, bem como dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, dos Bombeiros Voluntários de Almada, do projeto Praia Protegida e da Associação de Nadadores-Salvadores CaparicaMar.

A vítima foi encontrada já sem vida, pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, na praia do Tarquínio-Paraíso, uma praia adjacente ao local do desaparecimento, no distrito de Setúbal, onde foi declarado o óbito pelo médico do INEM.

A Autoridade Marítima Nacional adianta que foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cacilhas para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.