Nova secretária de Estado da Agricultura tem várias contas arrestadas

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que tomou posse esta quarta-feira, tem várias contas arrestadas, desde março de 2022, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã.

Além das contas conjuntas do casal, foram também arrestados bens móveis e imóveis.

De acordo com o Correio da Manhã, em 2017, o casal terá ganho cerca de 61 mil euros e acabou por ser depositar 107 mil nas contas conjuntas. O mesmo aconteceu nos anos abrangidos pela investigação, de 2013 a 2020.

O Ministério Público pediu o julgamento do antigo autarca de Vinhais, Américo Pereira, por alegados crimes de corrupção ativa e prevaricação.

Casal terá de devolver ao Estado cerca de 700 mil euros



A acusação exige ainda que o casal devolva ao Estado cerca de 700 mil euros por não ser possível justificar a sua proveniência.

Além desta polémica, Carla Alves terá acumulado funções camarárias com atividades privadas, o que mais tarde foi considerado ilegal. Em 2017, a atual governante era responsável por uma associação sem fins lucrativos e adjudicou diretamente ao cunhado uma prestação de serviços no valor de 33 mil euros.





Quem é Carla Alves

Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018, tendo sido antes, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais. Carla Alves faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000.

No plano profissional, foi administradora da Empresa Municipal de Vinhais e coordenadora da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara (1995-2018) e secretária técnica do Livro Genealógico da Raça Bísara (2007-2018).

Segundo o Governo, é perita da Confederação dos Agricultores de Portugal e foi vice-presidente da Federação Nacional de Raças Autóctones (2005-2018). Lecionou como professora convidada no Instituto Politécnico de Bragança (1997-1999) e na Escola Secundária de Vinhais (1993-1994).