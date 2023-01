Professores em protesto dizem que "palavra de ministro vale muito pouco"

Os professores continuam em greve contra o modelo de recrutamento feito pelos municípios. O Governo já disse que não vai avançar com esta medida. Ainda assim, o protesto decorreu esta manhã numa escola do Pinhal Novo, em Palmela.

Desde o final do ano passado que os professores estão na rua a protestar contra um novo modelo que prevê que sejam os municípios a tratar das contratações.

O Governo tem dito que a municipalização nunca esteve em cima da mesa e esta quarta-feira voltou a repetir no Parlamento.

"Quando pergunta no novo modelo de recrutamento quais são as competências que passam para as autarquias ou CCDR, nenhuma", admitiu o ministro João Costa.