Sondagem SIC/Expresso: 90% dizem que há um problema com habitação no país

Os portugueses não têm dúvidas: há uma crise de habitação em Portugal, concluiu um estudo do ICS e do ISCTE para a SIC e Expresso. A sondagem foi feita em meados de dezembro, ainda antes desta última remodelação do Governo, de que resultou, precisamente, a criação de um ministério apenas para a Habitação.

As causas apontadas para esta crise são variadas, mas a principal, para 85% dos inquiridos, é a falta de investimento público em habitação. 78% também referem a débil regulação do mercado e quase outros tantos a pouca oferta.

Mas há mais: o aumento do alojamento local ou os benefícios fiscais, como os vistos gold, concedidos a estrangeiros que invistam em compras de casas em Portugal também constam do rol.

Medidas para ajudar a solucionar tão grave problema não faltam

É quase unânime que se deveria incentivar mais a reabilitação de casas em mau estado. Aumentar o investimento público no setor, ou reduzir os impostos sobre o arrendamento também deveriam constar das prioridades dos governantes, na opinião de quase 90% dos inquiridos.

Mas soluções como introdução de limites máximos ao valor das rendas, impor um número pré-definido de casas a preços acessíveis nas novas construções ou dinamizar as cooperativas de habitação também seriam bem vistas.

Propostas que ficam à consideração da nova ministra da Habitação. O setor estava integrado no Ministério das Infraestruturas, mas com a saída de Pedro Nuno Santos do Governo, António Costa optou por dar autonomia à Habitação. A avaliar por esta sondagem, a opção foi certeira.

Ficha técnica: Este estudo de opinião foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE, sendo o trabalho de campo realizado pela GfK Metris entre os dias 3 e 15 de dezembro. Foram validadas 809 entrevistas. A margem de erro é de 3,5% para um nível de confiança de 95%.