Acampamento no Porto alvo de ação de limpeza de "grandes dimensões" pela polícia

A Polícia Municipal do Porto está esta sexta-feira a levar a cabo uma ação de limpeza de "grandes dimensões" no acampamento localizado na zona da Pasteleira, associado ao consumo e tráfico de droga.

À agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação da Câmara do Porto adiantou que a operação arrancou às 15:30.

A ação de "limpeza de grandes dimensões" decorre no acampamento localizado na zona da Pasteleira, que é foco de "grande insegurança" e associado ao consumo e tráfico de droga.

Na sequência da ação, estão previstas no local, pelas 16:30, declarações do presidente da Câmara do Porto.

Em 2022, a PSP do Porto fez 1.700 operações nos bairros de Pinheiro Torres e Pasteleira, detendo 405 pessoas e apreendendo 40 mil doses de estupefaciente e 45 mil euros, disse na quinta-feira à Lusa o comissário Eduardo Silva.

À margem de mais uma operação de visibilidade e prevenção criminal no Bairro da Pasteleira, no Porto, o comissário afirmou que a PSP tem "perfeita noção de que a Pasteleira Nova e Pinheiro Torres são um foco do tráfico de estupefacientes e é por isso que grande parte do policiamento é centrado nesta zona".