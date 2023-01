Há cada vez mais flamingos na Ria de Aveiro

A Ria de Aveiro é um local cada vez mais confortável para os flamingos. Sentem-se acolhidos, têm alimento, por isso, tem crescido a comunidade desta espécie nas águas da ria.

Aqui, na camada superficial da ria, encontram o principal alimento, pequenos invertebrados. Os que se veem nos canais, em Aveiro, são de cor clara porque nestas águas não encontram o crustáceo que lhes dá o pigmento cor de rosa.

José Alves é investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro (Cesam) e estuda várias espécies de aves, não só flamingos, que apareceram pela primeira vez na Ria de Aveiro no ano de 2001. No início eram só 33, sete anos mais tarde eram quase 600, sgora serão à volta de 1.000.

Param mais por aqui no inverno e procuram outras zonas aquáticas durante o verão. Nunca se reproduziram na ria de Aveiro, no entanto, não se sabe ao certo porquê.

Na ria de Aveiro, costumam estar na zona das salinas, nas marinhas, quando a maré está cheia, mas também nas águas do concelho da Murtosa. Se seguirem a tendência atual, a perspetiva é de que a população aumente, o que pode facilitar novas tentativas de reprodução nesta zona do país.