Chuva forte, vento e agitação marítima marcaram o dia de sábado na cidade do Porto, mas o pior parece já ter passado. O aviso laranja para este distrito terminou às 12:00 deste domingo, mas em Aveiro e Viseu vai continuar em vigor.

Porto e Vila Real baixaram para aviso amarelo, o mesmo que está ativo em Coimbra, Leiria, Guarda e Castelo Branco. Para os próximos dias prevê-se a continuação da chuva e nebulosidade.

"Teremos a aproximação do novo sistema frontal às regiões Norte e Centro com alguma precipitação mais frequente para o final da tarde", explicou Maria João Frada, do IPMA.