Má gestão das barragens? Constante alteração do nível do Tejo tem provocado estragos

A constante alteração do nível do caudal do Tejo tem provocado estragos. As descargas inconstantes das barragens a montante de Vila Nova da Barquinha levam a que no verão o caudal seja insuficiente e no inverno as cheias sejam uma consequência.

O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha diz que há má gestão das barragens. Fernando Freire aponta o dedo às empresas hidroelétricas pela não manutenção dos caudais mínimos ecológicos previstos na convenção de Albufeira.

A constante subida e descida do Tejo afeta, não só o ecossistema, mas também várias atividades económicas da região. Além dos estragos na ordem dos 100.000 euros, setores como o turismo acabam fortemente afetados.

O Castelo de Almourol é o segundo monumento mais visitado do distrito e, neste momento, encontra-se encerrado pelo menos até que o Tejo volte a ter condições para as habituais travessias.