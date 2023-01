Liderança da Iniciativa Liberal: Rui Rocha e Carla Castro frente a frente

A Iniciativa Liberal discute a liderança do partido no final da próxima semana. Esta segunda-feira, Rui Rocha e Carla Castro estão frente a frente para apresentar argumentos do que querem para o partido e para o país.

Com cinco anos de vida, a Iniciativa Liberal já teve três líderes. Apesar de há um ano ter obtido um salto eleitoral significativo, com a eleição de oito deputados, o presidente do partido, João Cotrim de Figueiredo, surpreendeu ao anunciar que não se iria recandidatar.

A justificação: precisa uma estratégia diferente, com tónica mais popular e abrangente e que ele não é o melhor para a desempenhar.

Dias 21 e 22 de janeiro, os militantes da Iniciativa Liberal escolherão o próximo líder. Há três candidatos na corrida e os dois principais são: