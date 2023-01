Caso EDP: rejeitado pedido de Sócrates para afastar juiz Carlos Alexandre

O Tribunal da Relação rejeitou esta quarta-feira o pedido de José Sócrates para afastar o juiz Carlos Alexandre do processo EDP.

Sócrates levantou suspeitas sobre a imparcialidade do magistrado, nomeadamente para decidir se o antigo primeiro-ministro devia ser retirado do estatuto de assistente no processo, como pediu o Ministério Público.

No acórdão, a que a SIC teve acesso, os juízes da Relação entendem que não há motivo de desconfiança sobre a postura do juiz.

O antigo primeiro-ministro foi, entretanto, retirado de assistente do processo EDP, por decisão de Carlos Alexandre.