GNR apreendeu dez toneladas de azeitona furtada em Portalegre

Em 2022, a GNR apreendeu dez toneladas de azeitona furtadas no campo, durante a campanha agrícola, só no distrito de Portalegre. Para fazer face ao aumento deste tipo de criminalidade, as autoridades estão a reforçar o patrulhamento.

As patrulhas a cavalo são apenas um dos reforços de policiamento que a GNR aplica nos campos entre Elvas e Campo Maior. Os milhares de hectares de olival têm sido alvo de furtos durante a campanha da azeitona, o que obriga a medida excecionais de segurança.

Só em 2022, quase dez toneladas de azeitona foram furtadas nos campos do distrito de Portalegre. Seis suspeitos foram detidos pela GNR.

Aumentar o sentimento de segurança para proprietários e trabalhadores é o objetivo da operação “Campo Seguro”. Apesar de na prática já estar terminada, esta operação significa um trabalho continuo e de proximidade entre as autoridades e as populações ao longo de todo o ano.

Com a contabilidade dos furtos de azeitona em 2022 fechada, o início de 2023 revela a continuidade da tendência. Só nos primeiros dias do ano, o destacamento de Elvas da GNR detetou mais dois furtos, apreendeu 700 kg de azeitona e deteve mais cinco suspeitos.