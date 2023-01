Hospital de Braga alvo de buscas

O Ministério Público está a realizar uma operação de buscas nas instalações do hospital de Braga. A informação foi confirmada pelo próprio hospital.

A operação decorre “no âmbito de Inquérito por criminalidade económico-financeira”, avança o Ministério Público, em comunicado. As buscas incluem também uma empresa do Porto.

No local estão elementos da Polícia Judiciária, assim como um magistrado judicial e um magistrado do Ministério Público.

“Em investigação está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela Unidade Hospitalar”, pode ainda ler-se.

O hospital de Braga também já confirmou a realização de buscas nas instalações. O Conselho de Administração emitiu um comunicado onde se mostra disponível para “colaborar totalmente com as autoridades”.