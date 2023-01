Assessor do primeiro-ministro pede demissão

Pedro Magalhães Ribeiro era assessor do primeiro-ministro António Costa desde novembro de 2021. Mas, na passada terça-feira, pediu para sair depois de ter sido condenado num processo judicial.

Em causa, avançou a CNN e confirmou a SIC, está o facto de ter sido acusado de usar canais de comunicação da autarquia para fazer campanha eleitoral, designadamente uma publicação no Boletim Municipal.

O caso remonta às últimas eleições autárquicas em setembro de 2021 que, sublinhe-se, Pedro Magalhães Ribeiro perdeu pondo fim a um reinado socialista que durou 45 anos.

Após queixa para a Comissão Nacional de Eleições (CNE), acabou por ser julgado e condenado esta segunda-feira. Isso mesmo explica o próprio em comunicado enviado esta tarde às redações.

“A acusação teve por base uma queixa por alegado incumprimento dos deveres de neutralidade e imparcialidade a que estava obrigado na condição de Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, ou seja, o comunicado à imprensa emitido após a reunião com a Senhora Ministra da Saúde, numa altura em que as eleições autárquicas já estavam marcadas, tinha conteúdo que seria suscetível de incumprir os deveres de neutralidade e imparcialidade perante a Lei Eleitoral dos Órgãos Autárquicos”, lê-se no documento.

Essa publicação, justifica, fazia parte de uma prática que "sempre existiu na Câmara Municipal do Cartaxo ao longo da última década” e que visava abordar “um evento importante”, que neste caso foi uma reunião com a ministra da Saúde na qual recebeu a garantia de que o Cartaxo ia ter um novo centro de saúde.

Pedro Ribeiro diz ainda que a preocupação com a dita “nota informativa” foi a “de conferir se o que estava a ser comunicado correspondia ao que se tinha passado” e o “foco era conferir os fatos do texto e nunca questões jurídicas sobre a sua emissão”.

Neste sentido, acrescenta, “a posição em que fui constituído arguido derivou do desconhecimento que tinha de que a publicação da mencionada nota informativa era suscetível de incumprir a legislação em vigor”, tendo ficado “provado em Tribunal que não tive qualquer alerta, verbal ou escrito, que esta nota informativa que recebi dos serviços da Câmara Municipal poderia conduzir-me à situação em que me encontro hoje”.

“Considerando que desconhecia este impedimento de divulgar o texto (…), e que sobre o mesmo não existiu qualquer alerta para o risco que estaria a correr, irei recorrer desta sentença”, revela Pedro Magalhães Ribeiro, a mais recente baixa no elenco governativo.

Do Cartaxo até São Bento após derrota histórica

Licenciado em Economia, com especialização em Economia Internacional, pela Universidade Lusíada de Lisboa, Pedro Ribeiro é mestrando em Economia e Políticas Públicas pelo ISCTE, onde concluiu a Pós-Graduação "Cidade, Território e Requalificação", lê-se na nota biográfica do período em que dirigiu a Câmara do Cartaxo.

Em outubro do ano passado, após a derrota nas autárquicas, Pedro Ribeiro explicava em entrevista à agência Lusa que renunciava ao seu mandato por razões profissionais, mas também pessoais e familiares.

Sobre a derrota histórica da qual foi protagonista, justificou à data o resultado com a “fadiga” de um partido (PS) que liderava o concelho desde as primeiras eleições autárquicas realizadas em democracia.

“É um resultado que naturalmente desilude. (…) As pessoas não avaliam os relatórios e contas. Houve uma recuperação financeira brutal que não é visível, mas os buracos nas estradas e os jardins por arranjar são” e depois, lembrava, surgiu a pandemia que “impediu de fazer mais”.