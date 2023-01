Incumprimento de horários na Carris Metropolitana deixa "idosos uma hora e meia à espera"

Apenas duas semanas depois da nova marca ter começado a operar no distrito de Lisboa, muitos passageiros da Carris Metropolitana reclamaram os atrasos constantes e falta de carreiras fora das horas de ponta.

A Carris Metropolitana prometeu proporcionar mais alternativas aos passageiros da Grande Lisboa, como mais autocarros e horários alargados, uma vez que conjuga os transportes públicos rodoviários intermunicipais e municipais desta área metropolitana.



Duas semanas depois do início da experiência as reclamações aumentaram.

Existe um maior número de autocarros é um facto com o aparecimento da carris, mas era onde nós tínhamos mais autocarros, ou seja, na hora de ponta. Se cumprissem aqueles horários que estão estabelecidos que aparecem na aplicação como nos panfletos uma pessoa conseguia gerir de melhor forma. Não se admite, pessoas idosas e debilitadas que estejam uma hora e meia à chuva, ao frio e ao calor que estejam há espera de uma camioneta, comenta Sílvia Cruz

Já Isabel Raimão retrata a “confusão” que a organização da Carris Metropolitana, dado que "não há horário afixados, nem eles dão horários".

Os autocarros são mais confortáveis, mas os atrasos nos horários estão a perturbar as rotinas dos passageiros.

Na Amadora, por exemplo, já há quem opte por transportes alternativos para chegar a horas ao trabalho.

“Normalmente eu tenho mesmo que apanhar um Uber, porque não tem jeito eu tenho que ir para o trabalho. Sem dúvida que estes são melhores a nível de conforto, mas a nível de horários esqueça.”, lamenta Vanessa Bento

A ligação direta entre Lisboa e Loures foi uma das mudanças desejada pelos cidadãos, mas ainda há falhas a corrigir.

"Os primeiros dias foi um pouco mais complicado, porque os próprios motoristas tinham dúvidas sobre os horários, as novas carreiras que foram criadas, mas penso que se está a normalizar" , retrata Diogo Francisco

Para a Carris Metropolitana a informação sobre horários está à distância de um clique, através da aplicação ou do site, mas muitos passageiros não têm acesso a essa ferramenta.

Como refere Diogo Francisco “para as pessoas mais idosas, que não tenham acesso à internet ou que não saibam mexer com os meios, é mais complicado de perceber a correspondência entre os autocarros que já existiam e conheciam e as novas rotas ou os que substituem os antigos”.

A SIC pediu esclarecimentos à Carris Metropolitana, que adiou a resposta, tendo em conta que a administração da empresa vai reunir-se durante a tarde desta sexta-feira.