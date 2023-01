Deputada do PS Jamila Madeira acumulou cargos em 2022

Durante quase um ano, a deputada do PS Jamila Madeira ganhou cerca de 11 mil euros por mês com a acumulação dos ordenados de deputada e de consultora da REN.



Segundo o Correio da Manhã, a vice-presidente da bancada parlamentar do PS acumulou as duas funções entre abril e dezembro do ano passado. Ganhava por mês o triplo do vencimento como deputada.

Está em exclusividade no Parlamento desde 1 de janeiro, depois de a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados ter analisado o caso, a pedido da própria, e ter concluído que não podia acumular os dois cargos.