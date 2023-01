FENPROF pede mesa única nas negociações de dia 20

Mário Nogueira diz que a conferência de imprensa do ministro da Educação não acrescentou nada de novo. O secretário-geral da FENPROF solicitou ao Governo que a ronda negocial do dia 20 possa incluir todos os sindicatos que representam o setor.

O Ministério da Educação convocou para os dias 18 e 20 a terceira ronda negocial sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de pessoal docente. Com encontro marcado para sexta-feira, a Fenprof pediu à tutela a marcação de uma única reunião com todos os sindicatos.

No mesmo dia, em 20 de janeiro, os oito sindicatos organizam também uma concentração em frente ao Ministério da Educação, onde Mário Nogueira espera juntar milhares de docentes.

Hoje, os professores voltam hoje a manifestar-se, em Lisboa, numa marcha convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração aos concursos. É a segunda manifestação de professores na capital em menos de um mês.