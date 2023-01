O que distingue a Árvore do Ano que vai agora disputar o concurso europeu

<<<

Um eucalipto que terá quase 150 anos foi eleito pelos portugueses como Árvore do Ano num concurso organizado pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC). Foi classificada pela Universidade de Aveiro como a maior do país e fica na localidade de Contige, no concelho de Sátão, daí o nome pelo qual foi batizada - Eucalipto de Contige.

Mesmo junto à Estrada Nacional 229, que liga Viseu a Sátão, ergue-se a árvore imponente, que segundo registos locais terá sido plantada quando se construiu a Estrada das Donárias, em 1878.

A árvore de grandes porte está classificada como de interesse público desde agosto de 1964. Há várias teorias sobre a data da plantação do eucalipto centenário, uma delas é que possa estar ligada à celebração do nascimento de uma das filhas do então proprietário.

Com 43 metros de altura e 11 de perímetro do tronco, este eucalipto não passa despercebido e terá sido sempre considerada a sua conservação quando se abriram estradas e construíram casas na sua proximidade.