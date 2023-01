Estrada para a Torre da Serra da Estrela cortada devido à formação de gelo

“As temperaturas baixas com este vento formam placas de gelo e não há condições mínimas de segurança para circular até à Torre”, explica à SIC Notícias o comandante Elísio Roque, GNR do Posto de Busca e Resgate de Montanha da Serra da Estrela.

As previsões meteorológicas apontam para uma melhoria das condições a partir da madrugada de quinta-feira, no entanto a abertura da estrada para a Torre da Serra da Estrela irá estar dependente do que se sentir no terreno.