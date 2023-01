Grávida percorreu 200 km: ministro reconhece falha, mas garante que não põe sistema em causa

O ministro da Saúde confirma falha do INEM no encaminhamento da grávida de oito meses, que foi obrigada a percorrer mais de 200 quilómetros para ser atendida nas urgências. Manuel Pizarro diz que foi a única falha reportada no fim de semana e garante que o modelo de urgências alternadas imposto ainda antes do Natal "está a correr bem".

“Não há dúvida nenhuma que está a funcionar bem. Nos dois fins de semana para os quais temos o levantamento completo – o do Natal e de Ano Novo – são fins de semana tradicionalmente mais complexos para as unidades hospitalares, por razões que todos compreendem, funcionou impecavelmente”, disse o ministro da Saúde aos jornalistas.