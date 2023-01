Homem ferido com gravidade por eletrocussão em acidente de trabalho em Beja

Um homem com cerca de 40 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade devido a eletrocussão num acidente de trabalho na Base Aérea de Beja, disseram fontes da Proteção Civil e da Força Aérea Portuguesa (FAP).

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 11:21, tendo o homem, que sofreu "queimaduras por eletrocussão", sido transportado para o hospital de Beja.

A fonte da FAP disse à Lusa que se tratou de um acidente de trabalho, com "um trabalhador de uma empresa que estava a executar uma empreitada" para a Base Aérea Nº11, em Beja.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte da Força Aérea.

Foram mobilizados para o local os bombeiros de Beja, com cinco operacionais, apoiados por duas viaturas, e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, segundo o comando sub-regional.

No apoio às operações de socorro estiveram também meios do sistema primário de alerta daquela unidade, nomeadamente elementos do centro de saúde e dos bombeiros, adiantou a fonte da FAP.