Sindicato dos Enfermeiros exige o pagamento de retroativos desde 2018

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exige ao Ministério da Saúde o pagamento de retroativos desde janeiro de 2018. Em conferência de imprensa, o SEP anunciou esta terça-feira uma greve para dia 7 de fevereiro.

Manuel Pizarro diz-se disponível para negociar com os enfermeiros, mas recorda que no final do ano passado houve uma revalorização que melhorou a posição remuneratória de cerca de 20 mil enfermeiros. No entanto, o Sindicato contesta.

Numa conferência de imprensa na delegação do SEP no Porto, a sindicalista Fátima Monteiro afirmou que com a entrada em vigor do decreto-lei 80-B/2022, "um enfermeiro especialista com 20 anos de profissão aufere menos que um colega que tenha especialidade há 10 ou cinco anos".

"Os colegas estão contra a falta de contagem dos seus pontos para efeitos de progressão e que levam a inversão de posições remuneratórias", referiu Fátima Monteiro.

O Sindicato exige o pagamento de retroativos desde janeiro de 2018, estando já quase 3.000 profissionais a serem penalizados entre 200 e 400 euros por mês.