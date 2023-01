Mais de 10 pessoas foram detidas em flagrante na operação de combate ao tráfico de droga que a PSP está hoje a desenvolver no Bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa.

Segundo disse à SIC o comissário Tiago Costa, da PSP, algumas pessoas foram detidas em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, durante a operação relacionada com um processo de inquérito por tráfico de droga que dura há seis meses.

A PSP está a fazer a operação na Área Metropolitana de Lisboa, com maior incidência na capital, através do cumprimento 18 mandados de busca domiciliária.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa precisa que no total estão a ser cumpridos 18 mandados de busca domiciliária com as valências de investigação criminal e de ordem pública.

A PSP remete para mais tarde informações sobre o decorrer da operação.