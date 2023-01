Rodrigo Saraiva afirma que resultado da convenção "não será indiferente"

" Sei bem aquilo que vou dizer ao grupo parlamentar, o resultado que sairá daqui não será indiferente mas eu reservo isso obviamente para a reunião com os deputados ", afirmou Rodrigo Saraiva, em declarações aos jornalistas.

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal afirmou este sábado que sabe o que vai dizer aos deputados da bancada a seguir à eleição de um novo líder do partido este fim-de-semana, salientando que o resultado da convenção "não será indiferente".

O líder parlamentar da IL chegou ao Centro de Congressos de Lisboa para a VII Convenção do partido, que decorre sábado e domingo, ao lado do ainda presidente João Cotrim de Figueiredo. Rodrigo Saraiva não manifestou até agora qualquer apoio a um dos três candidatos à liderança, dois dos quais, Rui Rocha e Carla Castro, são deputados na Assembleia da República.

"Eu já tive oportunidade de dizer que na próxima reunião do grupo parlamentar eu sei bem aquilo que lhes vou dizer independentemente daquilo que seja o resultado desta convenção. Obviamente que também não serei indiferente àquilo que vier a ser este resultado, mas isso com toda a tranquilidade irei falar com o grupo parlamentar", disse.

Se porventura o resultado da convenção ditar que o novo presidente não é um dos deputados -- caso do conselheiro nacional José Cardoso -- Rodrigo Saraiva afirmou que irá convidá-lo para essa reunião.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre sábado e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.