Uma pessoa detida em operação da PSP na baixa do Porto

A PSP realizou, na noite desta sexta-feira, uma operação de prevenção criminal e de fiscalização na zona dos bares, na baixa do Porto. Uma pessoa foi detida por condução sob efeito do álcool e foram aplicadas cinco contraordenações.

Entre agentes fardados e outros à paisana, a PSP escolheu a zona de diversão noturna do Porto para uma operação de fiscalização administrativa, com passagem por sete bares situados nas ruas Cândido dos reis, Conde de Vizela e Galeria de Paris. O objetivo era averiguar se o novo regulamento da Movida está a ser cumprido.

A PSP do Porto faz este tipo de fiscalização no mínimo uma vez por mês, e na noite de sexta-feira contou com o reforço de 20 agentes do policiamento de visibilidade. O projeto piloto de prevenção criminal está no terreno desde outubro, nas zonas mais sensíveis da cidade e tem como objetivo aumentar o sentimento de segurança de quem sai à noite

Nesta operação, que serviu também para fazer pedagogia junto dos donos de estabelecimentos de diversão noturna, foi detida uma pessoa por condução sob efeito do álcool e aplicadas cinco contraordenações.