Fernando Araújo diz que é preciso "evitar qualquer encerramento" de maternidades públicas

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) considera que é preciso “evitar qualquer encerramento” das maternidades públicas. Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Fernando Araújo explica que em algumas zonas do país as grávidas podem ser prejudicadas por causa da distância a que ficam das maternidades.

Fernando Araújo sublinha lembra que “a comissão tinha proposto encerrar seis unidades”, com o objetivo de “poupar recursos para as restantes funcionarem”, lembra. No entanto, reconhece que o encerramento de maternidades poderá ter um “impacto negativo”, principalmente na Beira Interior.

“O problema é maternidades grandes como Lisboa, Barreiro, Montijo ou Vila Franca de Xira que têm quase 1500 partos cada uma. São locais de enorme procura, acesso, formação e, portanto, custa-nos imenso limitar esses locais. No caso da Beira Interior, estamos a falar de locais que podem significar que as grávidas fiquem a mais de uma hora – em alguns casos duas horas – de um bloco de partos”, afirma o CEO do SNS, sublinhando que, no interior, “o impacto negativo, apesar de ser em números mais pequenos é muito relevante”.

Além das maternidades, Fernando Araújo anunciou ainda um investimento no modelo de equipas dedicadas de urgências. Este modelo funcionará através do pagamento diferenciado das horas extra, de acordo com a localização, a hora e o dia da semana.

“As equipas dedicadas também nos ajudam a responder a alguns dos requisitos que estão em cima da mesa”, afirma.

A majoração das “horas extra vs prestação de serviços” tem como objetivo “fixar profissionais de saúde no SNS”, explica Fernando Araújo durante a entrevista.