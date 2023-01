Manifestação em Montalegre contra a mina de exploração de lítio

As ruas de Montalegre encheram-se, na tarde deste sábado, para uma manifestação contra a exploração de lítio na região. Alegam que a mineração não é compatível com a região Património Agrícola Mundial.

É um cortejo fúnebre, simbólico, que representa o fim da vida como a conhecem em várias freguesias de Montalegre – caso a mina de lítio for em frente.

O protesto decorreu numa altura em que a ministra da Agricultura estava de visita à Feira do Fumeiro, mas a governante não chegou a cruzar-se com o protesto. Os manifestantes lembraram que a região do Barroso é Património Agrícola Mundial.

Na luta estavam também habitantes de Boticas, que têm outra mina de lítio prevista no concelho vizinho. Não há nenhum argumento a favor das minas de lítio que demova as populações. Promete, por isso, que a luta é para manter.