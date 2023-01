Equipa do Ministério da Saúde percorre o Algarve para identificar necessidades

A equipa do Ministério da Saúde, liderada pelo ministro Manuel Pizarro, vai hoje percorrer todos os concelhos do Algarve, no âmbito da iniciativa "Saúde Aberta" que visa conhecer os projetos em curso e identificar necessidades nas unidades do SNS.

O Ministério da Saúde adianta em comunicado que a visita do ministro da Saúde, da secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, aos 16 concelhos algarvios é a primeira edição desta iniciativa que terá "um caráter periódico e visitará todos os distritos do país".

Durante o dia de hoje, os governantes vão conhecer as unidades e investimentos em curso nesta região e dialogar com a população, profissionais de saúde, órgãos dirigentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e autarcas.

A iniciativa do Ministério da Saúde arranca às 09:00 com uma visita do ministro da Saúde à Câmara Municipal de Monchique, seguindo-se uma visita ao centro de saúde deste concelho algarvio.

À mesma hora, Margarida Tavares visita a Câmara Municipal de Albufeira, à qual se segue uma deslocação ao centro de saúde deste município, e Ricardo Mestre é recebido por autarcas na Câmara de Alcoutim, visitando de seguida o centro de saúde do concelho.

Ao final da manhã, a equipa do Ministério da Saúde desloca-se para Vila do Bispo, estando prevista uma receção ao meio-dia na autarquia, à qual se segue uma visita às unidades de cuidados de saúde primários.

A visita segue para Portimão, onde os governantes serão recebidos às 14:30 pelos autarcas na Câmara de Portimão, deslocando-se depois à Unidade Hospitalar de Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, ao centro de saúde e ao Espaço da Equipa de Saúde Mental Comunitária para Adultos.

Lagos é o destino seguinte, ao qual se segue Faro, com visitas dos governantes às unidades de saúde destes concelhos.

O dia termina com uma reunião com a Associação de Municípios do Algarve, onde decorrerá a assinatura dos "autos de descentralização" de competências.