Homem desaparecido em Torres Novas: PJ não exclui a possibilidade de crime

Em Torres Novas, um homem está desaparecido desde o início do ano. No início as buscas começaram com a ajuda da população, agora, a Polícia Judiciária investiga a possibilidade de crime.

Filipe Silva, de 48 anos, está desaparecido desde o dia 30 de dezembro. Quando foi visto pela última vez, em Alcorochel, vestia uma camisola azul escura, calças de fato de treino pretas e um quispo comprido preto.

Após o desaparecimento, a mulher de Filipe pediu ajuda nas redes sociais e rapidamente mobilizou a população para ajudar nas buscas.

A Guarda Nacional Republicana deu conta da ocorrência, mas ninguém conseguiu encontrar o homem.

Numa fase em que há versões dos factos contraditórias, somam-se as possibilidades em cima da mesa. A Judiciária está agora a levar a cabo uma série de interrogatórios no sentido de perceber se o desaparecimento foi voluntário ou se houve intervenção de terceiros.