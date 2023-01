Responderam 2.000 pais com crianças dos 3 aos 12 anos. A principal conclusão indica que 78% destes progenitores se sentiram pressionados. Porquê? Porque queriam dar a melhor festa de aniversário possível aos seus filhos.

As crianças não são fáceis de satisfazer e, muito menos, no seu dia de aniversário. De acordo com o inquérito feito pela OnePoll, contratada pela empresa Kinder Joy e noticiado pelo New York Post, 73% das crianças não se satisfazem com facilidade.

E para as satisfazer, por norma, os pais também têm de prestar atenção aos cerca de 16 convidados durante três horas - em média - de celebração, de acordo com os dados da OnePoll.

Este estudo, que questionou 2.000 pais com crianças dos 3 aos 12 anos, revelou que, de acordo com os testemunhos, as crianças esperam ter garantidas três coisas:

a sua comida preferida (67%);

palhaços ou pessoas mascaradas (56%);

insufláveis (44%).

No que diz respeito à temática para a festa, os pais podem esperar que a sua criança tenha já algo específico em mente (81%), sendo que há dois temas particularmente especiais: unicórnios (46%) e videojogos (41%).

Para além disto, há mais coisas “essenciais” que os pais devem (mesmo) ter em conta para o sucesso da festa:

a lista de convidados certa (58%);

atividades lúdicas (58%);

doces e guloseimas (58%);

sacos de brindes (49%).

Com toda esta logística e exigência em consideração, não é surpresa que 78% dos pais sintam uma grande pressão para dar aos filhos a melhor festa de aniversário possível.

Mas, e apesar de toda esta vontade e esforço, oito em cada 10 pais sentem que as festas de hoje em dia são bastante diferentes das que eles tiveram quando eram crianças, nomeadamente pelas decorações extravagantes e planeamento ostensivo.