O acórdão do processo E-toupeira, que tem como arguidos o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e os funcionários judiciais José Augusto Silva e Júlio Loureiro, foi novamente adiado esta quarta-feira.

Em cima da mesa estará já uma nova data - 24 de março -, mas ainda sem confirmação da juíza, apurou a SIC Notícias.

Cerca de um ano e quatro meses depois do início do julgamento, em 29 de setembro de 2021, o ex-assessor jurídico do Benfica e os funcionários judiciais voltaram hoje ao Juízo Central Criminal de Lisboa mas ainda não foi desta que conheceram a decisão do tribunal.

Pela quarta vez, a leitura do acórdão foi adiada. Chegou a estar agendada para 4 de novembro de 2022 e foi sucessivamente adiada para os dias 9, 23 e hoje, 25 de janeiro, tendo sido novamente adiada.

O adiamento de hoje deve-se à greve dos funcionários judiciais.

O caso E-toupeira remonta a 2018, quando o Ministério Público acusou os dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica de vários crimes. Contudo, em dezembro desse ano, a decisão instrutória acabou por não pronunciar para julgamento a SAD 'encarnada'.