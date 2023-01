Avioneta que largou droga no Alentejo veio do Norte de África

A Força Aérea intercetou uma avioneta que invadiu o espaço aéreo português e largou um carregamento de haxixe em Ferreira do Alentejo. Os suspeitos fugiram. A Polícia Judiciária está a investigar.

A pouca velocidade e a baixa altitude permitiram que a aeronave largasse carregamentos de haxixe em pleno voo na aproximação a Ferreira do Alentejo.

Terá descolado do Norte de África, entrado no espaço aéreo português pelo Algarve em direção a Ferreira do Alentejo, em Beja.

A Força Aérea Portuguesa ativou dois F-16 e um avião P3C.

Em comunicado, diz que foi possível seguir e monitorizar o voo e informar as autoridades em terra.

Cá em baixo, um grupo de suspeitos estava à espera junto à autoestrada 26. Terá recolhido o haxixe e fugido.

A GNR já não os encontrou. Apenas os carregamentos largados pelo caminho quando fugiam em direção a Grândola.

A Polícia Judiciária está a investigar.