INEM atendeu em 2022 o maior número de sempre de chamadas de emergência

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM atenderam mais de 1,5 milhões de chamadas de emergência em 2022, uma média de 4.185 por dia, o maior número de sempre, indicou esta quinta-feira aquele instituto.

Numa nota, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) dá conta de que os CODU atenderam 1.527.380 chamadas de emergência em 2022, que deram origem ao acionamento de 1.402.091 meios de emergência médica.

O INEM avança que 2022 "se revelou o ano em que foram batidos todos os recordes de atendimento de chamadas nos CODU".

Segundo o INEM, no ano passado foram atendidas, em média, 4.185 chamadas de emergência por dia, um aumento de 10% face a 2021.

Aquele instituto indica que os números apresentados correspondem a pedidos de ajuda efetuados via 112 para assistência a vítimas de acidente ou doença súbita, pedidos de triagem por parte dos parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e chamadas transferidas diretamente pelo SNS 24.

O INEM indica também que, após efetuada a triagem pelos técnicos de emergência pré-hospitalar do CODU a estas chamadas, foram acionados 1.402.091 meios de emergência médica pré-hospitalar, um aumento de 11% face a 2021, com mais 135.679 acionamentos das diversas tipologias de meios existentes no SIEM.

Durante o ano de 2022, os CODU transferiram para o SNS 24 103.018 chamadas que não correspondiam a situações emergentes, enquanto o SNS 24 transferiu para o CODU 46.432 chamadas que foram consideradas emergentes pelos profissionais daquele serviço.

As chamadas efetuadas para o Número Europeu de Emergência - 112 - são atendidas em primeira linha nos Centros Operacionais 112, cuja gestão operacional compete à Polícia de Segurança Pública, encaminhando depois o 112 as chamadas para os CODU do INEM todas as situações que digam respeito à saúde.

O trabalho desta central médica do INEM é avaliar todos os pedidos recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e adequados a cada ocorrência.