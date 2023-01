Idosos em cadeira de rodas também podem andar de bicicleta

Centenas de idosos da região de Aveiro têm estado a experienciar um novo “fármaco” para a felicidade. Fazem terapia do riso em atividades de rua e até têm a oportunidade de passear numa bicicleta adaptada para transportar quem está numa cadeira de rodas.

A Bicicleta dos Sorrisos transporta vários idosos do distrito de Aveiro de uma forma que usualmente não lhes é permitido, devido a problemas físicos e ao avançar da idade.

Foi com esse intuito que esta bicicleta foi projetada por Fernando Batista, da Mais Feliz Associação.

O risoterapeuta corre o distrito de Aveiro a levar alegria e gargalhadas a centenas de idosos.

Cada encontro com os mais velhos inclui uma sessão de terapia do riso, com as gargalhadas a aliviarem alguma da tristeza que muitos carregam.