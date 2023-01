Jovem morre em despiste de automóvel no centro de Rio Maior

Um jovem morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro junto ao Estádio Municipal de Rio Maior, no distrito de Santarém, adiantou à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional Lezíria do Tejo, ainda se registou um ferido grave.

À Lusa, fonte da Proteção Civil disse que as vítimas envolvidas no acidente são "um rapaz e uma rapariga", com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, desconhecendo quem morreu.

No local, pelas 21:10, estavam 18 operacionais, apoiados por oito viaturas. O alerta para a ocorrência foi dado às 19:13.