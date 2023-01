Convenção do Chega: "É absurdo querer mudar de liderança", diz Ventura

O presidente do Chega, André Ventura, colocou esta sexta-feira como fasquia para as próximas eleições legislativas ultrapassar o PSD e liderar a oposição, considerando ser possível quebrar o ciclo do bipartidarismo. Para além disso, André Ventura admite ser um “absurdo” querer mudar de liderança.

"Lutaremos para liderar a oposição em Portugal", afirmou o líder do Chega no seu discurso no arranque da V Convenção Nacional, que decorre até domingo em Santarém.