Dois homens detidos pela GNR após perseguição na A2

A GNR apreendeu cerca de 33 quilos de haxixe e deteve dois homens em Grândola (Setúbal), na quinta-feira à noite, após uma perseguição a uma viatura que circulava na Autoestrada do Sul (A2), revelou hoje fonte policial.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que o veículo foi imobilizado na vila de Grândola, já depois de sair da A2, e que, apesar de dois dos ocupantes terem sido detidos, outros dois conseguiram fugir.

"Esses dois colocaram-se em fuga para parte incerta", disse a fonte, explicando que a operação terminou já na madrugada desta sexta-feira e que os suspeitos "ainda não foram localizados".

Segundo a fonte, por volta das 20:00 de quinta-feira, militares da guarda detetaram uma viatura a circular "em excesso de velocidade na A2, no sentido sul-norte, antes do nó de Grândola-Sul, ainda no distrito de Beja".

"Foi dada ordem de paragem, mas o condutor não a respeitou, pelo que a GNR continuou a fazer o seguimento do veículo, até que o conseguiu imobilizar, já fora da A2 e dentro da vila de Grândola", relatou.

Após uma busca ao veículo, além das detenções e dos cerca de 33 quilos de haxixe, foi "apreendida uma elevada quantidade de dinheiro", acrescentou a fonte, remetendo a divulgação do montante exato para um comunicado a divulgar mais tarde pela GNR.

Os dois ocupantes do veículo detidos vão ser presentes, esta tarde a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, após o qual lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.