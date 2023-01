O antigo vice-presidente do Chega, Nuno Afonso, vai sair do partido. Diz que se sente atraiçoado e que foram ultrapassadas linhas vermelhas.

Ao jornal Observador, o militante número dois do Chega fala, por exemplo, da postura dos deputados no Parlamento e diz que tem sido seguida uma linha autoritária.

Garante até que, na última convenção de Santarém, houve falta de democracia na eleição dos delegados.

Nos últimos meses, Nuno Afonso foi sendo afastado dos vários cargos que tinha no partido, depois de lhe ser retirada a confiança política. Terá também entrado em divergências com André Ventura. Nuno Afonso esteve apenas um mês no cargo de chefe de gabinete do partido na Assembleia da República. Foi demitido por André Ventura, em maio de 2022, devido a divergências públicas.

Quem é Nuno Afonso?

Ex-militante do PSD, como André Ventura, Nuno Afonso é fundador do Chega e militante número 2 do partido.

Foi coordenador autárquico, eleito vereador para a Câmara de Sintra e não escondeu o descontentamento com o líder do Chega por ter ficado de fora das listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas.

Já antes, no Congresso de Coimbra, tinha ficado evidente o mal-estar quando Nuno Afonso deixou de ser vice-presidente.

Com o partido como terceira força política parlamentar, Ventura levou-o para a Assembleia da República como chefe de gabinete.

Ao fim de um mês de trabalho, a exoneração foi conhecida esta quinta-feira.